Nevzat Dindar: Beşiktaş helal olsun dedirtecek bir mücadele gösterdi
Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu'na konuk olan Nevzat Dindar, Beşiktaş'ın UEFA Avrupla Ligi'nde Bratislava karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
İşte o açıklamalar:
"Beşiktaş bu grupta kazanabileceği maçları kaybetti. Lige de kötü bir başlangıç yapılınca Avrupa'ya konsantre olunamadı ama sahada 'Beşiktaş'a helal olsun' dedirten bir performans vardı. Belki tribünler dolu değildi ama taraftar da takımı ateşleyecek bir performansa imza attı. Özellikle son yarım saatte izlediğim Beşiktaş muazzamdı."
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