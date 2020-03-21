Nevzat Dindar: "Bence bu sezon hiç oynanmamış kabul edilebilir"
Ezgi Toper'in sunduğu Spor Ajansı'na konuk olan A Spor'un başarılı yorumcusu Nevzat Dindar, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesini yorumladı. Dindar, "Bence bu sezon hiç oynanmamış kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.
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