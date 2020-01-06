Nevzat Dindar: Babel Galatasaray'dan ayrılacak
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, "Babel, Galatasaray'dan ayrılacak" ifadelerini kullandı.
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