Neustadter geleceğiyle ilgili konuştu
Fenerbahçe'yle kontratı sona eren Roman Neustadter, sarı lacivertli takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus futbolcu kariyerine ülkesinde devam etmeyi düşünmediğini ifade etti.
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