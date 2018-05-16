Negredo ve Pepe satılacak mı? – Fotomaç TV
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    Negredo ve Pepe satılacak mı?

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta gündem transfer. Siyah-beyazlılar'ın Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanında Beşiktaş Muhabiri Kartal Yiğit, siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor'a aktardı.

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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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