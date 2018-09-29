Negredo ilk golünü attı!
El-İttihad Kalba il El Nasr arasındaki mücadele 3-1 bitti. Konuk ekibin tek golünü 19. dakikada Alvaro Negredo kaydetti.
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