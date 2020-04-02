Ndiaye'den ülkesi Senegal'e yardım
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Badou Ndiaye, corona virüsü salgını mücadelede ülkesi Senegal'e destek verdi. Ndiaye, doğduğu semtte Covid-19 salgınından etkilenen 650 aileye yardımda bulundu.
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