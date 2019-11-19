NBA'de 6 maç oynandı
Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 21 sayı farkla mağlup etti.
NBA'e 6 maçla devam edildi... Batı konferansı'nın zirvedeki ekibi Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks'ı 122-101 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Son 12 maçta sadece 1 kez kaybeden Lakers'ta Lebron James 33 sayı, 12 asist ile double-double yaparken, Kyle Kuzma 17 sayı ile oynadı.
Konuk ekip Atlanta'da Trae Young 31 sayı, 7 asist, Cam Reddısh 13 sayı sayı üretti.
Günün diğer karşılaşmasında ise New Orleans Pelıcans, sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Golden State Warrıors'ı 108-100 mağlup etti.
New Orleans'ta JJ Reddıck 26 sayı üretirken, Jrue Holiday 22 sayı, 8 ribaund ve 9 asist kaydetti. Pelicans'ta 19 yaşındaki Jaxson Hayes ise 10 sayı, 10 ribaund ile Double-double yaptı.
Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan Golden State'te Eric Paschall ürettiği 30 sayı ile sahanın en skorer ismi olsa da, galibiyete engel olamadı.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:
Cleveland Cavaliers 95-114 Phıladelphıa 76ers
Memphıs Grizzlies 114-131 Denver Nuggets
Orlando Magic 125-121 Eashıngton Wizards
Sacramento Kings 100-99 Boston Celtics
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