Narsingh'te sona doğru | Video haber
Beşiktaş, Hollandalı yıldız Luciano Narsingh'in transferinde sona yaklaştı...
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