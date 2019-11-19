Naim Süleymanoğlu unutulmadı
Dünya sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı...
Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı... Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi. Edirnekapı mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Türkiye halter federasyonu başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli antrenörler ile ailesi ve sevenleri katıldı.
Anma etkinliğinde ayrıca, Naim Süleymanoğlu spor lisesi öğrencileri ve göçmen derneklerinin temsilcileri de yer aldı.
Törende açıklamada bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye ve dünya için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Görüşmeler başladı! Erling Haaland Serie A yolcusu
- Eljif Elmas'tan flaş itiraf! ''Fenerbahçe'deyken...''
- Fenerbahçe'nin scoutları o isme geçer not verdi!
- Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
- Galatasaraylı Jimmy Durmaz'dan flaş açıklamalar!
- Eljif Elmas şimdi yandı! Başkan avukatları göreve çağırdı
- Cenk Ergün'den Galatasaray taraftarına çifte müjde! Onyekuru ve Belhanda....
- Yıldız isim Galatasaray için gemileri yaktı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.