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Naim Süleymanoğlu unutulmadı

Dünya sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı...

Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı... Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenlendi. Edirnekapı mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Türkiye halter federasyonu başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli antrenörler ile ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma etkinliğinde ayrıca, Naim Süleymanoğlu spor lisesi öğrencileri ve göçmen derneklerinin temsilcileri de yer aldı.

Törende açıklamada bulunan Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye ve dünya için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

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19 Kasım 2019 , Salı
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