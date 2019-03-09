Nagatomo yok, Fernando dönüyor
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Nagatomo yok, Fernando dönüyor

Galatasaray'da gözler Antalyaspor ile oynanacak maça çevrildi.. Sarı kırmızılılarda Yuto Nagatomo'nun sakatlığı devam ederken, 4 maçtır forma giyemeyen Fernando ise ilk 11'e dönüyor..

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09 Mart 2019 , Cumartesi
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