Nagatomo yok, Fernando dönüyor
Galatasaray'da gözler Antalyaspor ile oynanacak maça çevrildi.. Sarı kırmızılılarda Yuto Nagatomo'nun sakatlığı devam ederken, 4 maçtır forma giyemeyen Fernando ise ilk 11'e dönüyor..
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