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"Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı!"

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım oyunu programında Nagatomo ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım oyunu programında Nagatomo ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Nagatomo takım arkadaşlarıyla vedalaştı!" ifadelerini kullandı

Maç sonrasında basın mensuplarının yanından geçen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle Japon oyuncu ile yolların ayrılacağını belirtmiş oldu.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Nagatomo, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarstı.

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28 Aralık 2019 , Cumartesi
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