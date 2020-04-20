Nadal ve Federer'in canlı yayınında eğlenceli anlar!
Rafael Nadal ve Roger Federer uzun uğraşlar sonunda Instagram canlı yayınını başlatmayı başarınca... Nadal, "Nihayet!" Federer, ise "Oldu mu? Becerebildik mi?" sözleri takipçilere eğlenceli anlar yaşattı.
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