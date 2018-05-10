Mustafa Yumlu'dan alkış alan hareket!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan final maçında, Akhisarspor oyuncusu Mustafa Yumlu'dan alkış alan bir hareket geldi.
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