Mustafa Tokgöz: İdari personelimizin durumu iyi
Hes Kablo Kayserispor'da bir idari personelin corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı takımın basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, A Spor'a özel değerlendirmelerde bulundu. Tokgöz, "İdari personelimizin durumu iyi ancak karantina altına alındı" ifadelerini kullandı.
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