Mustafa Reşit Akçay açıklamalarda bulundu
Süper Lig'de son olarak sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen MKE Ankaragücü, 'Ankara Derbisi' hazırlıklarına devam ediyor. Ligde 23. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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