Mustafa Kaplan: "Küme düşme korkumuz yok"
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, motivasyon olarak iyi durumda olduklarını ve küme düşme korkularının olmadığını belirtti.
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