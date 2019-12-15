Mustafa Kaplan: Bu sevince ihtiyacımız vardı
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üzerlerindeki baskıyı kaldırdıklarını söyleyen Kaplan, "Bu sevince ihtiyacımız vardı" dedi.
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