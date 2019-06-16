Mustafa Kaplan Ankaragücü'ne veda etti | Video

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde flaş bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını bildirdi.



Mustafa Kaplan'ın yaptığı açıklama şöyle:



