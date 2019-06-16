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Mustafa Kaplan Ankaragücü'ne veda etti | Video

Geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana Ankaragücü'nde görev yapan ve takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör Mustafa Kaplan, yayımladığı açıklama ile camiaya veda ettiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde flaş bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü Mustafa Kaplan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını bildirdi.

Mustafa Kaplan'ın yaptığı açıklama şöyle:

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16 Haziran 2019 , Pazar
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