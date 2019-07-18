Mustafa Kaplan: 3-4 transfer daha yapacağız
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da yaptığı kampla sürdüren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kırmızı-siyahlıların transfer gündemine dair konuşan tecrübeli teknik adam "5 yabancı, 1 yerli oyuncuyla anlaştık. 3-4 tane daha transfer yapacağız. 2 stoper ve 1 kanat oyuncusu almayı düşünüyoruz." dedi.
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