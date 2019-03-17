Mustafa Denizli: "Üst sıraları hedefliyoruz"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, galibiyetin iyi futbol oynayan Kasımpaşa'nın dönüş sinyali olduğunu söylerken, Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise matematik olarak ligde kalma şanslarının hala olduğunu vurguladı.
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