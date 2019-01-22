Mustafa Denizli: "Pozisyonları iyi değerlendiremedik"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Etimesgut Belediyespor-Yeni Malatyaspor maçından kareler
- Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...
- Avrupa Ligi'ne Beşiktaş ve Fenerbahçe damgası! Zirve Türkiye'den...
- Ve transfer açıklandı! Cengiz Ünder'in yeni takımı...
- Sosyal medya gündemi (2 Ocak 2019)
- Sosyal medya gündemi (20 Aralık 2018)
- UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur
- Yılın transferi! Dybala 100 milyon euro'ya...