Mustafa Denizli A Spor'a konuştu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının ligdeki durumu, şampiyonluk yarışı ve Şenol Güneş'in Milli Takımın başına geçmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Şampiyon 30. haftada belli olur" dedi.