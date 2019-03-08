Mustafa Denizli A Spor'a konuştu
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının ligdeki durumu, şampiyonluk yarışı ve Şenol Güneş'in Milli Takımın başına geçmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Şampiyon 30. haftada belli olur" dedi.
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