Mustafa Cengiz'den transfer sözleri ve Feghouli...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Bernard Mensah ve Mehmet Ekici transferiyle ilgili konuşurken, Sofiane Feghouli'nin nisan ayından itibaren maaş alamadığı iddialarını yalanladı.
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