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Mustafa Cengiz'den transfer sözleri!

Emlak Konut GYO ile Galatasaray arasında yapılan yeni protokol gereği Florya arazisi sarı-kırmızılılara iade edildi. Galatasaray, karşılığında Emlak Konut’a 120 milyon TL ödeyecek. Konuyla ilgili düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, transferler ilgili de konuştu.

Cengiz, "Takımda taraftarların seveceği ünlü yıldızlar olacak mı?" sorusuna "Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa da keşke onlarla beraber oynasak. Galatasaray gibi büyük takımlar en az 1-2 dünya yıldızıyla beraber yürür fakat gerisini sahada ölümüne mücadele veren insanlarla yürüyeceği de kesin. Ünlü futbolcular her zaman gelir" yanıtını verdi.

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06 Aralık 2019 , Cuma
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