Mustafa Cengiz'den transfer sözleri!

Cengiz, "Takımda taraftarların seveceği ünlü yıldızlar olacak mı?" sorusuna "Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa da keşke onlarla beraber oynasak. Galatasaray gibi büyük takımlar en az 1-2 dünya yıldızıyla beraber yürür fakat gerisini sahada ölümüne mücadele veren insanlarla yürüyeceği de kesin. Ünlü futbolcular her zaman gelir" yanıtını verdi.