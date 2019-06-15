Mustafa Cengiz'den transfer müjdesi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Almanya'da şampiyonluk kutlamasına katıldı. Açıklamalarda bulunan Cengiz, transferler çalışmalarıyla ilgili sarı kırmızılı taraftarlara müjde verdi.
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