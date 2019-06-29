Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
Galatasaray Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve yeni transferleri Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.
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