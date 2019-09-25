Mustafa Cengiz'den müjde ve Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Riva ve Florya projesinde Emlak Konut'la anlaşma noktasına geldiklerini belirtirken şöyle konuştu: "Emlak Konut ile yaşanan sorunu bugün yarın çözüme kavuşturacağız. Buradan Emlak Konut'a, Sayın Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalar yaptı. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Antrenörümüz Erdoğan Bey'e çok teşekkür ederim. Kendisini 20 kat bütçeli rakibimizi yenerken de kutlamıştık. Basketçilerimiz bazen ödemelerini çok geç alsa da özellikle kaptan olmak üzere hepsi ölümüne mücadele etti"
"THY EuroLeague'i kazanan veya ilk 4'e kalan tüm takımların ekonomik ekside olduğunu gördük. Tabii bunu karşılayan sponsorlar da olsa bu eksiği göze alıyorlar. Biz Galatasaray olarak bunu göze alamayız. EuroLeague'i kazanmanın karşılığı 1 milyon dolar."
"Sevk gerekçesinde edep bölümünün olmadığını gördüm. Bizim tepkimiz şu, camiaları suçlamamak gerek. Bunların fıtratında, bunların kültüründe var, bunlar hoş şeyler değil. Hiçbir camiayı suçlamamak gerek."
"Biz Galatasaray olarak durduk yere kimseye saldırmayız. Onlar bize saldırırsa hakkımızla karşılığını veririz, bu yanıtı veririz."
"Galatasaray hiçbir zaman karşılıksız bir şey almamıştır, her zaman bedelini ödemiştir ama devletimiz sağolsun spor kulüplerine destek oluyor."
"Emlak Konut ile çözüm konusunda bir noktaya geldik, bugün yarın onu halledeceğiz. Buradan Emlak Konut'a, Sayın Bakanımız'a ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ederim"
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'i
- Fatih Terim derbi 11'ini belirledi! Şener Özbayraklı sürprizi
- Maçtaki görüntüsü yürek burkmuştu... Linnes'ten son dakika kararı! Galatasaray haberleri
- İşte Galatasaray-Club Brugge ilk 11'leri
- Galatasaray'da Radamel Falcao ilk maçtan Mbaye Diagne'ye fark attı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!
- Galatasaray'da sıcak saatler... 9 futbolcu için 2021 kararı! Son dakika transfer haberleri
- Fatih Terim Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.