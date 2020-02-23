Mustafa Cengiz'den galibiyet yorumu
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Galatasaray puanını 45 yaptı Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
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