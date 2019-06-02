Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a cevap geldi. Fikret Orman'ın "Son iki sezonun şampiyonunu hakemler belirledi" sözlerine "Gir cahille tartışmaya, gör cehennem neymiş" deyişiyle karşılık verdi.
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