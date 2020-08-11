Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı, yaptığı konuşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Nasıl sen yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından!" ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamalar...
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