Mustafa Cengiz'den Diagne ve Sinan Gümüş açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımdan ayrılacağı gündeme gelen Sinan Gümüş ve? Diagne hakkında açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Şampiyon Galatasaray dünya devlerini böyle solladı! Şampiyonlar Ligi fırtınası...
- Galatasaray'dan Rizespor'a ambargo!
- İtalya'da gündem Diagne! 4. Lig'den transfer...
- Galatasaray, Nimes'te forma giyen Teji Sanavier'i transfer etmek istiyor
- Galatasaray'a milli piyango!
- İşte Galatasaray'ın yeni penaltıcısı!
- Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi
- Galatasaraylı Onyekuru'dan transfer açıklaması
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.