Mustafa Cengiz'den bayram mesajı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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