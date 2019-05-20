Mustafa Cengiz: "Kupayı kaldırmak istedik ama..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonluğu kazanmaları sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Başakşehir'i tebrik ediyorum. Kıran kırana bir maç oldu. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde inşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek bizi gururlandırırlar. Bu akşam kupamızı almayı da istedik. Federasyonla görüştük ancak mümkün olmadığını söylediler. İnşallah önümüzdeki hafta o şanlı kupayı taraftarımızla birlikte havaya kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
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