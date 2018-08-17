Mustafa Cengiz: İnşallah Ndiaye de olacak

Emre Akbaba'nın transferi hakkında basın mensuplarının karşısına geçen Mustafa Cengiz önemli açıklamalar yaptı. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Cengiz, "İnşallah Ndiaye de olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Abdürrahim Albayrak'ın baygınlık geçiriyorum dediği olaylardan birisi de N'diaye. Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz" diye konuştu.