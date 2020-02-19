Mustafa Cengiz: Hakemler gördüklerini çalsınlar
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu. Hakemlerden adil bir yönetim beklediklerini dile getiren Cengiz, "Gördüklerini çalsınlar, cesur olsunlar, adalet dağıtmayıp adil olsunlar" diye konuştu.
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