"Mustafa Cengiz gündemimizde seçim yok dedi!"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'da yapılması beklenen seçim ile ilgili canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Mustafa Cengiz ile görüştüm, 'gündemimizde seçim yok' dedi." ifadelerini kullandı. İşte Levent Tüzemen'in açıklamalarının tamamı...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!
- Galatasaray'da flaş gelişme! İmzayı attı ayrılıyor
- Ömer Bayram jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
- Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...
- Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalar!
- Muslera'nın kankasından flaş iddia! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası
- Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!
- Galatasaray'da flaş gelişme! Fatih Terim o isme kapıyı gösterdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.