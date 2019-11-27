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Mustafa Cengiz: Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı İşadamları Derneği'nin düzenlediği 17. Gelenekesel Fotoğraf yarışmasında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın hiçbir maçını beraberlik için oynamayacağını belirten Cengiz, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

İşte o açıklamalar:

"TRABZONSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

"Galatasaray hiçbir zaman bir maçını beraberlik için oynamaz. Trabzonspor maçımız da çok değerli bir maç ve hocamız, futbolcularımız kazanmak için elinden geleni yapacak"

"GALATASARAY'IN OLDUĞU HER YERDE ŞAMPİYONLUK VARDIR"

"Sürekli şampiyon olabileceğiniz bir yarış, yarış değildir. Şu anda Süper Lig'de 8 takım potanın içerisinde ve Galatasaray tarihi itibarıyle şampiyonluğun en büyük favorisidir. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır"

RAKİPLERE GÖNDERME

"Bizim Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız galibiyet sayısı, tüm takımların toplam galibiyet sayısından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır! Biz Galatasarayız"

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27 Kasım 2019 , Çarşamba
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