Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe ile gurur duyuyoruz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Oturum sonunda söz alan Mustafa Cengiz, üyelerin gündeme getirdiği konuların yanı sıra güncel gelişmelerle ilgili olarak katılımcılara bilgilendirme yaptı. Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında imzalanan borç yapılandırma protokolü için ilgililere teşekkür ederek, futbolumuza ve geleceğine sahip çıkmalarından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

TFF ve TBB'nin borç yapılandırma projesi ile ilgili olarak, birkaç ay önce gündeme gelen bir konu olduğunu ve bilgileri dahilinde geliştiğini söyleyen Cengiz şöyle konuştu: "Bu proje 14 Süper Lig kulübünün durumu ile ilgili olarak gündeme geldi. Projenin özü şu şekilde, toplam borcu faktöring faizleriyle değil uygun faizle ötelemek. Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde değerlendirmek, karar vermek gerek. En az ihtiyacı olan biziz, en az biz kullanırız. Bu yapılandırma projesi ile ilgili üyelerimiz endişelerini dile getirdiler. 4 yıl ödemesiz, 10 yıl vade önerisini sunan benim. Ancak biz durumumuza bakacağız. Faiz koşullarına bakar ona göre karar veririz. Gireriz veya girmeyiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Galatasaray'ın tek bir kuruşunu sektirmeyiz."

"2018 SONUÇLARI İÇİN SEVİNDİRİCİ RAKAMLAR AÇIKLAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın toplam borcunu yüzde 60 enflasyona rağmen 2.9 milyardan 2.7 milyara düşürdüklerini vurgulayan Cengiz, "380 milyon TL kredi aldık. Kredi bulunmayan bir dönemde. 199 milyon TL borcumuz vardı. Bugün 130 milyon TL vergi borcunu ödedik. 66 milyon TL'yi de yapılandırdık" dedi.

"Bizim yeniden şampiyon olmamız, Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerek" gerek diyen Mustafa Cengiz, "Eğer şampiyon olamazsak bile en iyi durumda olan Galatasaray'dır. Borsaya kote olan rakiplerimiz arasında en iyi durumdayız. 2018 sonuçlarında açıkladığımızda size çok sevindirici müjdelerimiz olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY ADASI İÇİN YENİ DAVA AÇACAĞIZ"

Galatasaray Adası konusundaki açıklamaları da yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Eleştirilerinizi, önerilerinizi duydum. Bu konuyu bir şekilde çözümleyeceğiz. Yeni bir dava açacağız. Bizim dönemimizde ikinci, toplamda altıncı dava olacak. Bundan sonra çok daha sıkı takipçisi olacak ve sonuç alacağız. İşletmeciye de bir Galatasaraylı olarak sesleniyorum. Buradaki haklarından feragat etsin ve bizleri mahkemelerde yormasın. Biz de kendisine Galatasaray üyeliği konusunda itibarını iade edelim" şeklinde konuştu.

TFF ile kişisel hiçbir problemi olmadığını dile getiren Cengiz, "TFF için konuşurken ceza alacağımı biliyordum. TFF ile kişisel hiçbir sorunum yok. 15 üyenin hepsiyle yıllardır tanışırım. Sayın Demirören'in Antalya'da ettiği bir söz var. 'Ben hiçbir takım için hakemimi yedirmem' açıklaması yaptı. Ben de diyorum ki hiçbir hakem hiçbir camianın üstünde değildir" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİNDE 10 KULÜBÜN İMZASI YOK"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Galatasaray aleyhindeki bildirisine de değinen Mustafa Cengiz, "17 kulübün imzası var dendi. Kulüplerle de görüştüm. Gerçeği söylüyorum 10 kulüp bu bildiriyi imzalamadı. Orada bir bilgi yanlışlığı var" açıklamasını yaptı.



"FENERBAHÇE İLE GURUR DUYUYORUZ"

Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın. Fenerbahçe Basketbol Takımı, Türkiye'nin gururu. Çok da gurur duyuyoruz başarılarıyla. Ama Euroleague'de ne kazanıyorlar, €1M. Ne harcıyorlar, €40M. Biz bu sene takıma ne harcadık, €2.5M."