Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe bizi yenebilirdi"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündem ile alakalı basın toplantısı düzenledi. Cengiz yaptığı açıklamada "Fenerbahçe rakibimiz, güzel direnç gösterdi. Bizi yenebilirdi, biz de yenebilirdik. İşte futbol bu. Centilmence elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz" dedi..

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ"

"Neden bu basın toplantısına gerek duyduk. Aslında her ay böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ayaküstü verilen demeçlerdeki ifadelerin tam değerlendirilemediğini gördüğüm için buna karar verdim. Biz yüzyılı aşkın bir camiayız. Biz adil yönetim istiyoruz. Bütün rakiplerimiz Beşiktaşımızdan Fenerbahçemize, hepsi bizim kardeşimiz ve en önemlisi bizim ulusal değerlerimiz. Biz söylemlerimizde Galatasaray kültürü içinde hepsine saygı duyarız. Biz kendimize de saygı duyarız. Temsil ettiğimiz kültür ve genetik kodlarımızda olduğu için saygı duyarız. Bu toplantının ana maddesi dünyanın en büyük derbilerden biri olan değerli rakibimizle yaptığımız maç sonu hiç istemediğimiz çıkan olaylar sonucu verilen cezalar. Bundan rakibimiz de memnun değil biliyoruz."

"ACIYI KALBİMİZE GÖMÜYORUZ"

"İki açıklamam oldu. Biri Almanya'da biri de Kayseri'de ayaküstü demeçlerim var. Beni tanımayanlar bu demeçleri yanlış değerlendirdi. Bir kere biz sevgili rakibimiz için asla bir beyanda bulunmadık. Geçen yıl Saraçoğlu'ndaki maçtan sonra yayımladığımız 'Rakibe Saygı Kendine Saygı' bildirimiyle misafir seyircileri en olumlu olanağı sağlayacağımızı duyurduk. Biz Fenerbahçe camiasına, yönetimine yönelik kötü bir beyanda, suçlamada bulunmadık. Onlar da bize teşekkür etti. Dostça bir ağırlama oldu. Maç içinde talihsiz bir cenaze olması seyircilerin ayrılmasına neden oldu. Üzüldük tabii ki. Acıyı kalbimize gömüyoruz. Tam yansıtamıyoruz. Görevimizi tam yerine getiremedik diye mi acaba içim rahat değil. Bu vesileyle kendisine tekrar rahmet diliyorum. Ailesinin ve Fenerbahçe camiasının acısını yürekten paylaşıyorum. Öfke ve kininizi saklı tutunuz sözü yanlış anlaşıldı. Bunu şiddete, intikama dönüştürmeyiniz şeklindeydi bu ifadem. Bu öfke nedir? Bu camianın oluşunda olabilir, her ulusun kendine göre asabiyeti vardır. İbn-i Haldun'un Mukaddime adlı eserinde ailenin, toplumun oluşumunda öfkenin gerekli olduğundan bahseder. Önemli olan bu öfkenin doğru kanalize edilmesi. Bu olmazsa camialar küresel olarak belli noktalara gelemez. Bunu milletler ve devletler içinde söyleyebiliriz. Güzel bir maç oynandı. Futbolun içinde olan her şey vardı. Oyuncular 89 dakika centilmence mücadele etti. Vefat olayı hariç, seyirciler iyiydi. Bir iki oyuncunun yaptığı yanlış davranışlar, spontane gelişmişti. Hakem müdahale etmedi, müdahale etmesini beklerdik."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLSA...

"VAR'dan izlenebilirdi. Yardımcı hakemler buna engel olabilirdi. Schalke maçımızda benzer şeyler oldu. Hakemler engelledi. Şampiyonlar Ligi'nde bu olaylara anında müdahale ediliyor. Bu olayların patlama noktasını hakemin olaya zamanında müdahale etmemesi olarak görüyoruz."

"F.BAHÇE BİZİ YENEBİLİRDİ"

"Fenerbahçe rakibimiz, güzel direnç gösterdi. Bizi yenebilirdi, biz de yenebilirdik. İşte futbol bu. Centilmence elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. 13 Galatasaraylı sevk edildi. Rakibimizden 2 kişi sevk edildi. Onlardan da 13 kişi sevk edilsin demiyorum. Biz bundan rahatsız olduk. Olayda rakibimizden sadece iki oyuncu mu var? Rakibimizde hiç kimse çime basmadı mı? Neden çifte standart yapıyorsunuz? Çifte standardı kim yapıyor? TFF Hukuk Kurulu, ardından Disiplin Kurulu. Disiplin Kurulu'na çok kızmıyorum. Buna yapılan sevk önemli. Hukuk Kurulu'nun böyle bir çifte standartta istifasını bekliyorum. TFF Hukuk Kurulu'nun istifasını ya da yenilenmesini bekliyorum. İnsanlar birbirini kovalıyor. Bunu dakikalarca veremezsiniz. Kayda yine alın. Ama bunu dakikalarca yayma. Seyirci sahaya atlıyor. Şükür ki 49 bine yakın seyirciden 1 kişi sahaya atladı. Galatasaray seyircisi sağduyulu. Emniyet güçlerine de teşekkür ediyorum."

"FEDERASYONDAN RİCAM VAR"

"Federasyondan bir ricam var. Biz yine aynı federasyonla şampiyon olduk. Biz bize karşı yapılmış bir komplo teorisi aramıyoruz ama biz teyakkuzda olmalıyız, uyanık olmalıyız. 2-2 devam ederken maç Serdar Aziz'e yapılan müdahale bakın penaltı demiyorum. VAR'da neden incelenmedi. Bu sistemin paraları kulüplerden toplandı, en yüksek teknoloji. Biz merak ediyoruz. VAR hakemleri orta hakemi uyardı mı? Yoksa uyardı da hakem mi VAR'a gitmedi. Biz bunun aydınlanması için dökümantasyonunun yayımlanmasını istiyoruz. Bunu Ajax maçında istek üzerine yayımladılar."

"HAKEMLER HAKİM DEĞİL"

"Bir takım sarı kart gördüğü zaman diğer takım ben de göreceğim diye ürküyor. Kırmızı kart ve penaltı keza aynı şekilde. Hakemlerimizin en mutlu olduğu maçlar berabere biten maçlar. Bu onların suçu değil yıllardır verilen yanlış eğitimlerin suçu. Hakem, hakim değil. Biz hakemlerden bizim aleyhimizde de olsa cesaretli olmalarını istiyoruz. Anadolu kulüpleri artık kendi evlerinde rahatça büyük ekipleri yenecek hale geldi. İnşallah artık daha fazla takımımız Avrupa'da Türkiye'yi temsil eder."

FATİH TERİM'E 7 MAÇ CEZA VERİLMESİ

"Hocamıza 7, Donk'a 6 maç ceza verildi. Ndiaye'ye de verildi. Biz savunmalarımızı verdik. Bir olumlu yanıt gelmedi. Bizim camiamız buna tepkili. Tepki bu. Fiziki hiçbir müdahale yok hocamıza 7 maç ceza verildi. Ceza cürüme eşit değil. Ceza cürümden çok daha fazla. Bu Galatasaray camiasında yara açmıştır. Bu yüzden Galatasaray camiası tepkilidir, teyakkuzdadır ve kenetlenmiştir."

YÖNETİM İLE TERİM ARASINDA SORUN MU VAR?

"Yönetim ile Fatih Terim arasında bir şey olduğundan değil, bir şey olmasını istiyorlar. Fatih Hocamız büyük bir marka ama Galatasaray çok daha büyük bir marka. Sanki onları çarpıştırmak istiyorlar. Yönetim ile Fatih Terim arasında bir şey yok. Ama olmasını istiyorlar. Yönetim Terim'in arkasında saklanıyor deniyor. Biz hocamızda sürekli iletişimdeyiz. Sevgili Abdurrahim, ailesinin sağlık sorunları var ona gitmiyor bunlarla ilgileniyor. Maçta bir fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafı gördüm. Gol atıldığı anda Mustafa Cengiz böyle duruyor, hoca da durgun bir şey var. Suratı asık, öteki gülüyor falan deniyor. Bir Galatasaray başkanı, rakibe saygı duymak durumunda. Ben orada sfenks gibi durmak zorundayım, acımı da sevincimi de içime atmak zorundayım. Biz bunu yapmamalıyız. Reaksiyon vermem yapım böyle hele Galatasaray Başkanı olarak, misafirsem ev sahiplerine ev sahibiysem misafirlerime saygılı olmak zorunda hissediyorum. Size samimi söylüyorum, Soğuk Savaş döneminde, o dönemin taraflarının yaptığı algı yönetiminin daha şiddetlisinin yönetimimize ve şahsıma yapıldığını düşünüyorum."

"FIRAT AYDINUS'UN YERİNDE OLSAM..."

"Ben Fırat Aydınus'un yerinde olsam, Galatasaray maçların ne hakem olurum, ne VAR hakemi olurum ne AVAR hakemi olurum. Tavsiye etmiyorum.''

"G.SARAY ŞAMPİYON OLACAK"

"Bir yerde birine haksızlık yapıyor ve siz susuyorsanız ve o haksızlığı da görüyorsanız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. 60'tan sonra Fenerbahçe çok güzel oynadı. Çok da güzel maç oldu. Ali Bey ile ne konuştuğumuzu size söyleyemem tabii ama bir insanı tanımak istiyorsanız. Kulüp başkanı olun, rakip başkanla oturun gol atıldığında tanırsınız. Benim fotoğrafımı da bu açıklar zaten. İnşallah Galatasaray şampiyon olacak"



