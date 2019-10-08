Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'le ilgili konuşan Uluç, "Fatih Terim büyük bir zihin yorgunluğu yaşıyor. Mustafa Cengiz'in Galatasaray başkanlığı için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in arasındaki problemi çözdüğünü külahıma anlatın. Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile resmen dalga geçti. Benim bildiğim Fatih Terim Mustafa Cengiz'i affetmez." ifadelerini kullandı.