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"Muslera olmasaydı Galatasaray'ın 2 ya da 3 puanı olurdu"

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın performansıyla ilgili konuşan Belgin, "Muslera olmasaydı Galatasaray'ın bu sezon ligde 2 ya da 3 puanı olurdu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile ilgili flaş ifadeler kullanan Belgin, "Galatasaray'ın şu anda kaç puanı var? 10 puanı var. Şampiyonlar Ligi'nde de 1 puanı var. Acaba Muslera olmasaydı Galatasaray'ın kaç puanı olurdu ligde? 2 yada 3. Peki, Muslera olmasaydı kalede PSG - Galatasaray maçı kaç kaç biterdi? Şu Gençlerbirliği maçının dahi 30. saniyesinde gol yiyordu Galatasaray. Muslera olmasaydı kalede Galatasaray'ın ligde 3 bilemedin 4 puanı olurdu. PSG maçında da 5'lik olurdu." ifadelerini kullandı.

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09 Ekim 2019 , Çarşamba
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