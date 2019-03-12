Muslera kalesinde devleşti
Bu sezon zaman zaman eleştirilen Galatasaraylı Fernando Muslera, Antalyaspor karşısında kalesinde devleşti.
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