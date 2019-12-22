Muriç'in hareketi geceye damga vurdu! İşte kameralara yansımayan o anlar...
Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 3-1’le geçti. Mücadeleyi yerinde takip eden fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o tespitler ve ekranlara yansımayan o anları anlatan editörlerimizin yorumları...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ozan Tufan şimdi yandı! Fenerbahçe'den ağır ceza...
- Fenerbahçe 4. yıldızının güvencesini buldu! İşte o derin plan...
- Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu! O isme Ozan Tufan modeli uygulanacak...
- Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...
- Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!
- Fenerbahçe'nin genç yıldızına Ada kancası!
- Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!
- Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.