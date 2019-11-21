Muriç ve Kruse Malatya'da yok
Fenerbahçe, Malatya'da Vedat Muriç ve Max Kruse'den yoksun mücadele edecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan Muriç ile Süper Lig'deki son 4 maçta takımdaki yerini alamayan Kruse, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertli ekipte Muriç ile Kruse özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Malatya deplasmanında Vedat Muriç'in yerine Mevlüt Erdinç'i oynatması bekleniyor.
Mevlüt, forma giymesi durumunda ilk kez sarı lacivertli forma ile bir Süper Lig maçına ilk 11 başlayacak.
Yanal'ın zorlu mücadelede orta sahada Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'na şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Ersun Yanal, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı Isla'nın yokluğunda Nabil Dirar'ı 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
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