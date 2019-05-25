Murat Sancak: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hatayspor maçına rahat çıkacaklarını belirten Sancak, "Hedefimiz bu sezon Spor Toto Süper Lig''e yükselmek" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Başakşehir dağılıyor! Galatasaray maçı sonrası bir devir bitti...
- İtalya'da gündem Diagne! 4. Lig'den transfer...
- İlkay Gündoğan açtı ağzını yumdu gözünü! 'Korkak Guardiola...'
- Liverpool zorlanmadan yarı finalde
- Barcelona 3-0 Manchester United (Maçtan kareler / 16 Nisan)
- İşte 2019'un en değerli kulüpleri!
- Şampiyonlar Ligi bombası! Türk takımlarına müjde...
- Beklenen oldu! Tarihi hezimet sonrası Barcelona'da ayrılık...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.