Münih'te heyecan zirve yaptı
A Spor, Münih sokaklarında Bayern Münih-Beşiktaş maçının nabzını tuttu. İşte Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin maç tahminleri...
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