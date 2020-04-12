Muhammed Demirci: Sergen Yalçın çok iyi bir teknik direktör
Beşiktaş forması giydiği dönemde adından sıkça söz ettiren ve kariyerini TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'da sürdüren Muhammed Demirci, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasını tekrar giymesinin zor olduğunu ancak giymek istediğini söyledi.
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