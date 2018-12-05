Muğdat Çelik'in hakem tepkisi gündem oldu | İZLEYİN
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Muğdat Çelik'in hakem tepkisi gündem oldu | İZLEYİN

Galatasaray'da Muğdat Çelik, 40.dakikada  kaleci Yaşar Memişoğullarından'ı geçmek isterken ceza alanı içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa "Devam" dedi. Bu karara Muğdat Çelik'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

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05 Aralık 2018, Çarşamba
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