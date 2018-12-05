Galatasaray'da Muğdat Çelik, 40.dakikada kaleci Yaşar Memişoğullarından'ı geçmek isterken ceza alanı içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa "Devam" dedi. Bu karara Muğdat Çelik'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.