Muğdat Çelik'in hakem tepkisi gündem oldu | İZLEYİN
Galatasaray'da Muğdat Çelik, 40.dakikada kaleci Yaşar Memişoğullarından'ı geçmek isterken ceza alanı içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa "Devam" dedi. Bu karara Muğdat Çelik'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
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