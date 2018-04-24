“Mosturoğlu ile Şenol Güneş arasında tartışma
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş'in iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Mosturoğlu'nun Şenol Güneş'le ilgili iddiaları...”
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